Elezioni, dalla sinitra alla lista di centrodestra, parla l'ex bomber Zampagna: «Ecco perché ho scelto di scendere in politica»

«Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare. Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città». Riccardo Zampagna, ex bomber rossoverde, spiega le ragioni che lo hanno convinto a scendere in campo con la lista Terni Protagonista, che sostiene la candidatura di Orlando Masselli per il centrodestra, dopo che in molti avevano fatto notare il suo passato di sinistra. «Si tratta di un progetto civico e moderato che non guarda ai partiti, portato avanti da persone serie e con le idee chiare. E’innegabile il lavoro di risanamento avviato dalla giunta Latini ed in particolare (parlando di Bilancio) dall’assessore Masselli», aggiunge Zampagna che cinque anni fa si era avvicinato al M5S con la possibilità di entrare in giunta qualora avesse vinto le elezioni Thomas De Luca. « E’ altrettanto evidente che qualcosa, nelle precedenti gestioni, non ha funzionato, oppure è sfuggito di mano», è la critica che Zampagna rivolge verso il centrosinistra. «La mia candidatura - prosegue l'ex bomber rossoverde - non è dunque da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro. Bisogna togliersi il para occhi, ed almeno a livello locale fare il meglio per Terni e per i Ternani, e proseguire lungo il percorso del risanamento. Se l’ho fatto io, spero possa essere un segnale per tanti altri. Per una Terni dei Ternani e finalmente protagonista. Ci batteremo contro le politiche Perugia-centriche e partitiche per rivendicare la nostra apparenza esclusivamente al territorio in cui viviamo».