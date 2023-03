Ore di attesa per il Latini bis, ma in casa Lega è sempre più resa dei conti. La nota del segretario per il Latini bis, ma in casa Lega è sempre più. La nota del segretario Virginio Caparvi non solo ha infastidito l'alleato di punta, Fratelli d'Italia, ma ha allontanato ancora di più i rappresentati del Carroccio di Terni che da tempo hanno chiesto un chiarimento sulle scelte fatte dal sindaco Latini in vista della sua rielezione

, senza mai ottenere giusta attenzione e risposte concrete. Militanti e consiglieri comunali non hanno gradito la presa di posizione del segretario Caparvi, che ha creato un ulteriore strappo non solo con i rappresentati della Lega ma anche con la base, oltre ad aver scatenato la dura reazione di FdI in una fase così delicata. Si stanno creando così in queste ore distanze incolmabili, con il rischio per la Lega di perdere ulteriore terreno a Terni, come si è già visto in altre realtà locali e nazionali dove si sono registrate analoghe forzature. Una fuga che è già iniziata con alcuni esponenti del Carroccio che proprio in queste ore stanno manifestando attestati di stima nei confronti dell'assessore Orlando Masselli, il candidato in pectore di FdI.