Terni, prove d'intesa nel centrodestra la Lega a FdI: «da sempre amici»

Lega. Prove d'intesa, o di resa secondo altri, in casa del centrodestra di Terni, ancora alle prese con il Latini bis dopo l'investitura dell'assessore Orlando Masselli quale candidato sindaco di Terni da parte del segretario regionale di FdI il senatore Franco Zaffini. La Lega ha cercato subito di ricucire lo strappo di FdI con una nota del segretario regionale Virginio Caparvi che pare porgere l'altra guancia, nel tentativo di trovare un'intesa dopo lo strappo che si è consumato con la candidatura di Masselli da parte dei vertici di FdI. Anche di questo avranno parlato, o almeno è lecito ipotizzare, il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi, il segretario della Lega, Devid Maggiora, e l'ex senatrice leghista Valeria Alessandrini in occasione di una chiacchierata che si è svolta lungo la centralissima Corso Tacito sabato mattina .

La Lega - scrive il segretario regionale del Carrocccio, l'onorevole Virginio Caparvi - ringrazia gli amici di Fratelli d’Italia per la proposta avanzata, amici che negli anni hanno contribuito, insieme a tutta la coalizione, ad una preziosa azione amministrativa a sostegno del sindaco Leonardo Latini. Proprio in virtù di questa esperienza positiva, nata fra mille difficoltà ereditate dalla sinistra, crediamo che il valore rappresentato dall’intero centrodestra - prosegue il segretario Caparvi - debba continuare ad essere espresso con coerenza e convinzione. Invitiamo gli alleati ad un incontro da organizzare quanto prima per definire l’imminente campagna elettorale, così da poter raccontare quanto di buono e positivo è stato fatto dalla giunta Latini sostenuta anche dall’assessore Masselli. Ed è proprio con il sindaco Latini che intendiamo unitamente proseguire

