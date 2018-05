La griglia di partenza è pronta. Il valzer dei candidati è finito. Sotto con la campagna elettorale. Ultimissimo ostacolo, la presentazione delle liste. Lo scoglio da superare sono le 350 firme da raccogliere senza l’assist dei consiglieri comunali (tutti decaduti con il commissariamento del Comune) che vidimano le sottoscrizioni, come accadeva in passato. Nessuno dei candidati in pectore ha un passato da amministratore pubblico, eccezion fatta per l’ex presidente dell’Ater, Paolo Angeletti, scelto da Pd come il portacolori del centrosinistra (tre le liste che dovrebbero allearsi con i Dem, tra cui Città Aperta di Giuseppe Mascio). Le uniche figure vicine alla politica sono Thomas De Luca, del M5s, e Leonardo Latini, candidato della Lega per il centrodestra, anche se ancora manca all’appello la foto di rito (benaugurante si spera) che ritrae di solito tutti i leader dello schieramento (in questo caso dovrebbero essere immortalati Raffaele Nevi di Fi, Emanuele Fiorini della Lega e Marco Cecconi di FdI). De Luca è il consigliere comunale uscente dei 5 Stelle che porta in dote le battaglie fatte contro l’amministrazione Di Girolamo su varie fronti: ambiente e appalti pubblici quelli più caldi. Latini, invee, vanta nel suo curriculum la partecipazione alla scuola politica della Lega, dopo un passato da giovane missino nel Fronte della Gioventù.



I CIVICI

Per quanto riguarda i civici c’è da registrare un colpo di scena. Nicola Romito, top manager ternano, ex vicedirettore generale di Mps, rimarrà in campo, dopo essere stato silurato dai Dem, come ha fatto sapere in un intervista rilasciata al Messaggero (nell’edizione in edicola del 4 maggio. Parte in salita, invece, la possibilità di una candidatura del cardiochirurgo Alessandro Pardini, uscito dal Pd in polemica con la segretaria Sara Giovannelli accusata, a suo dire, di gestire il partito in maniera poco collegiale. L’operazione che non è andata in porto, discussa ieri sera al Leonino, tra cui anche alcuni esponenti del Pd vicini al consigliere regionale Eros Brega, prevedeva il passaggio di Pardini (ex senatore dell’Ulivo) nella lista Nuovi Percorsi. Tuttavia, oggi alle 15 i sostenitori di "Pardini sindaco" si riuniranno nuovamente per cercare altre strade o tentare di accorciare le distanze con Nuovi Percorsi. Al momento l’unico civico doc è il ricercatore Andrea Rosati, che ieri ha chiuso la sua lista Prima Terni ed ha incassato anche il sostegno della lista “Insieme per cambiare Terni”.

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA