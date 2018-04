TERNI Sono stati assegnati a Fiom, Fim e Fismic i tre seggi della rsu della Ilserv Harsco di Terni, dove nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo della rappresentanza. Su 191 lavoratori che hanno espresso il proprio voto (su 214 aventi diritto), sono stati 72 (37%) i voti ottenuti dalla Fiom, che ha eletto Fausto Tralascia (52 voti). «Il risultato della Fiom - si legge in una nota - è il segno del riconoscimento del buon lavoro svolto dal gruppo dei compagni impegnati in Ilserv e testimonia come la nostra organizzazione, quando il voto si svolge in piena libertà e senza condizionamenti, venga premiata e riconosciuta dai lavoratori». Per la Fim è stato invece eletto, con 49 voti, Roberto Pallotta. «Il risultato - dichiara Claudio Bartolini, rappresentante della segreteria regionale del sindacato - è in linea con il piano programmato di ringiovanimento dei quadri dirigenziali». «Il fenomeno dell'allontanamento alle urne, così come avviene in moltissime fasi elettorali che coinvolgono il nostro Paese, non colpisce i posti di lavoro ed il sindacato» è invece il commento della Fismic.

Venerd├Č 6 Aprile 2018



