L’attesa è tanta. Parte un applauso ancora prima che prenda la parola. Una standing ovation per incoraggiarlo. Leonardo Latini rompe il ghiaccio. Confessa di aver preparato degli appunti che non leggerà e di aver pensato a lungo alla prima cosa da dire. Ed ecco la citazione tanto meditata. «Il primo capitolo del Signore degli Anelli, “Una festa tanto attesa”. A questo ho pensato», dice Latini rivolgendosi a una folla di sostenitori che questa mattina ha invaso la sala di Palazzo Spada. La compagnia dell’anello, che poi sarebbe il centrodestra unito più le due liste civiche, è partita. Latini, tanto per rimanere in tema, porterà l’anello.

Il discorso di Latini si è poi spostato su frasi di rito «un’amministrazione più vicina alla città», per poi puntare alla polemica con la Regione che «deve pensare a distribuire le risorse e non puntare tutto su Perugia». La chiusura è dedicata alla situazione economica del comune «il dissesto andava evitato a tutti i costi» (ma non spiega come). Tuttavia, sosostiene Latini, «le crisi sono un’occasione di svolta». La Compagnia dell’anello è in marcia.

Venerd├Č 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:05



