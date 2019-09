Sono lusingato ed onorato che il presidente Berlusconi posto difronte ad una situazione che non doveva sussistere abbia scelto me per l'ennesima volta. Io ho un impegno come seconda carica della città con i cittadini il sindaco e con i 32 consiglieri comunali, impegno che necessita di abnegazione e presenza. Come uomo più votato di Forza Italia a Terni e provincia avevo dato la mia disponibilità a una candidatura che potesse cercare di competere con Perugia, tre volte Terni, in modo serio e garantire rappresentanza a questo territorio. Le logiche correntizie che fanno capo a Nevi hanno invece preferito portare avanti candidature associate alla mia disperdendo voti e possibilità. Una questione gestita malissimo che, a malincore, mi ha fatto ritenere, per senso di responsabilità, che non sussistano le possibilità di eleggere un ternano di Forza Italia nel prossimo consiglio regionale. Le solite schermaglie locali che vedono protagonista Nevi dai tempi di Ciaurro.

*Presidente del Consiglio comunale di Terni