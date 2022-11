Squilla il telefono di Bandecchi ma a chiamare sono solo esponenti di centrosinistra, almeno per il momento. Lo ha rivelato il presidente della Ternana su Umbria Tv a proposito della possibilità che Alternativa Popolare entri a far parte della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni comunali di Terni. «Se ricevo una telefonata da una persona giusta, equilibrata, che vuole apparentarsi su Terni con Alternativa Popolare vedremo. Non ho mai negato la mia appartenenza al centrodestra. Davanti a della situazioni possibili andiamo avanti, se poi si cercheranno altre strade noi seguiremo altre strade», questa la posizione di Bandecchi rispetto all'azione dei pontieri di Forza Italia che stanno lavorando per coinvolgere Ap nella coalizione di centrodestra a Terni. Quello che è certo è che non è ancora arrivato un segnale verso questa direzione, o meglio la telefonata che anche gli uomini più vicini a Bandecchi si attendono, magari dalla sponda forzista piuttosto che dalla Lega, considerando gli scontri in atto tra Ap e Carroccio, prima su Coletto e poi sul Verdi. «Mi hanno chiamato in tanti, anche dal centrosinistra, ma ancora nessuno dal centrodestra», ha rivelato Bandecchi.