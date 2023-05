Terni, alla elementare Matteotti si coltivano orto e giardino

Giardinieri in grembiulino blu e cappello bianco; i bambini della scuola elementare Matteotti, trasferiti in via Baccelli per i lavori nella sede principale, hanno messo a dimora piantine fiorite, realizzato un piccolo orto con le erbe aromatiche, e dedicato uno spazio agli ortaggi. Hanno anche costruito una serra, che ha tutt’intorno vasi fioriti di tantissimi colori.

Si sono dati appuntamento sul piazzale per organizzare le squadre e stabilire i tempi, poi ognuno si è tuffato nel proprio lavoro.

Gli adulti che hanno guidato la mattinata hanno avuto poco da ridire, i piccoli erano espertissimi agricoltori. Lungo si solchi fatti per trovare casa alle piantine aromatiche si sono disposti in fila, classe per classe ed ognuno ha operato in sinergia con gli altri compagni. Hanno dato vita ad una catena di montaggio.

E non hanno dimenticato anche il lato estetico e così hanno circondato le aiuole con dei sassi bianchi portati per l’occasione.

Alla creazione dell’orto e del giardino hanno collaborato anche i genitori dei bambini della scuola elementare Matteotti.