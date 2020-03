Terni, effetto coronavirus. Rinviata la firma del protocollo contro le discriminazioni e le molestie sul luogo di lavoro

La Consigliera di parità della Provincia di Terni Maria Teresa di Lernia rende noto che è stata rinviata la firma del protocollo etico contro le discriminazioni e le molestie sui posti di lavoro in programma lunedì prossimo 9 marzo.

“La decisione – spiega in una breve nota la Di Lernia – è stata assunta a seguito dell’emanazione del Dpcm del 4 marzo scorso relativo alle misure di contenimento del Covid 19 su tutto il territorio nazionale”.

Il protocollo vuole affrontare con azioni concrete il problema delle condizioni di lavoro dove troppo spesso emergono casi di discriminazione e molestie. L’intesa prevede anche vantaggi sui premi assicurativi versati all’Inail per quelle aziende che decidono di aderire.

Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA