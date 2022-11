Terni, ecco i fondi per finanziare i progetti di vita indipendente

TERNI - Ci sono i fondi per finanziare i 39 progetti di vita indipendente presentati al Comune di Terni.

Si tratta di una serie di misure legate a progetti individualizzati, che hanno lo scopo di favorire una vita il più possibile indipendente, sia in casa propria che fuori, delle persone con grave disabilità.

A darne notizia è l'assessore al welfare, Cristiano Ceccotti: "Grazie a fondi già destinati in passato alla zona sociale, che i nostri uffici sono riusciti a recuperare in riferimento alle annualità 2015 e 2016, riusciremo a finanziare tutte le domande ammesse per i progetti di vita indipendente".

Con delibera di giunta sono stati messi a disposizione altri 126mila euro per i 39 progetti di vita indipendente presentati e ammessi a finanziamento. Fondi che si aggiungono a quelli già stanziati dalla Regione Umbria, che da soli non sarebbero stati sufficienti a coprire il fabbisogno di tutte le domande accolte.



"In questo modo – spiega l’assessore Ceccotti - riusciremo a dar seguito agli impegni presi al tavolo per le politiche sulla disabilità, confermando l’attenzione che la nostra amministrazione e il mio assessorato hanno sempre riservato a questo particolare strumento, i progetti di vita indipendente, sulla cui efficacia crediamo molto".

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e di chi ha proposto i progetti è stata disposta un’anticipazione di cassa così da poter liquidare in tempi stretti gli assegnatari.