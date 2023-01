Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:37

TERNI Crescono gli stranieri, seppur di poco, diminuiscono i ternani. La fotografia è dell'ufficio Servizi Statistici del Comune di Terni che registra, al primo gennaio 2022, 13.884 stranieri residenti, pari al 12,7% della popolazione totale. Rispetto al 2020 la componente straniera, seppure più lentamente rispetto agli anni passati, continua a crescere (+40 unità) mentre decresce quella italiana (-719). «Il dato rispecchia la media nazionale - evidenzia il presidente di Arci Solidarietà Terni Francesco Camuffo - ma Terni ha un decremento anagrafico mostruoso. È un dato drammatico che ci dice che non si fanno più figli e si emigra. Se si toglie la quota di immigrati la città conta poco più di 90.000 abitanti e rischia di diventare simile a Foligno per dimensioni. La mia sensazione è che stiamo ballando sul Titanic che affonda». Negli ultimi anni il rapporto dei Servizi Statistici ha evidenziato un forte incremento di flussi dall'Africa e dall'Asia e una diminuzione dall'Europa.C'è stato un calo del numero di albanesi, mentre rimangono pressoché stabili i romeni che rappresentano la componente più numerosa con oltre 4.700 presenze, pari al 33% del totale degli stranieri residenti. Gli ucraini rappresentano il 7%, ma non sono disponibili i dati relativi agli arrivi in conseguenza della guerra. Le nazioni principali di provenienza dell'immigrazione dall'Africa sono Nigeria, Tunisia e Marocco. Tra gli asiatici, indiani e filippini sono i più numerosi. La componente femminile è prevalente nei residenti ucraini e romeni. La nuova immigrazione dal continente africano, che ha un'incidenza del 15% sul totale degli stranieri, per la forte prevalenza maschile sale a oltre il 20%. Tra i filippini c'è un bilanciamento tra i due sessi, invece tra indiani e pakistani c'è una netta prevalenza maschile. «I romeni sono comunitari e storicamente sono famiglie arrivate per lavorare soprattutto nell'edilizia e nella cura, come badanti, gli albanesi sono figli degli sbarchi degli anni 90, quando sono scappati dal loro paese, fanno lavori di varia natura, molti hanno aperto ditte edili. Alcuni, essendo di seconda e terza generazione, si spostano in altre parti per cercare situazioni economicamente più vantaggiose. Gli ucraini sono soprattutto legati al mondo delle badanti e quelli giunti a Terni in seguito alla guerra si sono recati da parenti che già si trovavano qui per lavoro. Gli africani sono impiegati soprattutto nell'artigianato, negli autolavaggi, come fruttivendoli, ambulanti». L'integrazione passa anche attraverso il lavoro. «La mattina in via Narni vedo tanti ragazzi africani in bicicletta che vanno a lavorare a vocabolo Sabbione. Il lavoro c'è, i nostri ragazzi certi lavori non li fanno più e se un pezzo di economia regge è perché c'è manovalanza che viene da fuori». Ma la situazione degli stranieri a Terni non è certo tutta rose e fiori. «Ci sono alcune mafie, quella nigeriana è un problema grande, la manovalanza nello spaccio di droga, ma è ovvio che vengono sia persone che vogliono lavorare sia chi campa con modi illegali».

Claudia Sensi

