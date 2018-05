TERNI Non ce l’ha fatta. Dopo un mese di agonia, il gatto Babo è stato fatto abbattere dal suo proprietario. Ignoti lo avevano cosparso di benzina e dato fuoco in strada di Valserra a Terni, procurandogli ustioni in tutto il corpo. Le tante cure a cui era stato sottoposto dal suo proprietario Andrea Sfiligoi, non hanno fatto altro che lenire i forti dolori al micio che, però, non è mai guarito. Da giorni il gatto rifiutava il cibo, oltre a soffrire, con sempre maggiore insistenza, di vomito e diarrea. Un ennesimo consulto dal veterinario e la sofferta decisione di Andrea che, per non vederlo più soffrire, ha deciso di praticargli la dolce morte. Resta l’assurdo gesto di ignoti, che ancora i carabinieri forestali di Terni non sono riusciti a trovare. Le indiscrezioni sono molte ma servono prove che, per ora, non ci sono. Per individuare i responsabili, il padrone Andrea Sfiligoi aveva offerto 200 euro a chiunque fosse stato in grado di fornire informazioni decisive per risalire ai responsabili. Fu anche avviata una sottoscrizione per curare Babo. I restanti soldi sono stati donati per la cura di altri gatti malati.

Lunedì 7 Maggio 2018



