Dopo due giorni con zero casi positivi, ieri ci sono stati due nuovo contagiati: si tratta di due ragazzi di 15 e 17 anni, figli di una coppia purtroppo già colpita dal Coronavirus. Così il numero totale dei positivi in città si attesta a 101 e si trovano quasi tutti in isolamento contumaciale nelle loro abitazioni. Ieri c'è stato un boom di guariti, ben 12 per un totale di 23 persone che sono uscite dal tunnel.

Ma ieri c'è stata anche un'altra novità: è ufficialmente guarita la paziente numero uno della città. Una giovane trentenne che aveva avuto contatti con il coetaneo di Montecastrilli che a sua volta era stato il primo contagiato della Provincia lo scorso 23 febbraio, anche lui guarito solo da pochi giorni.

Purtroppo con i due casi di minorenni di ieri si arriva ad un totale di sette ragazzini contagiati sempre in ambito familiare. Sono tutti curati in casa e tutti con lievi sintomi, febbre e tosse. Difficile davvero evitare il contagio nell'ambito familiare, quando uno dei componenti è in isolamento dopo essere stato trovato positivo al tampone.

Diminuisce ancora il numero dei ricoverati che sono 49 e di questi complessivamente sono 13 quelli che si trovano ricoverati in Terapia intensiva ma molti dei quali arrivano da fuori regione.

Tra i ternani ricoverati ci sono però ci sono persone giovani come un operatore televisivo di 38 anni ed un commerciante di 45 che sono curati entrambi per una polmonite bilaterale, un percorso lungo e tortuoso con la prognosi che può essere sciolta anche dopo molte settimane. Sono entrambi in netto miglioramento, ma ancora non posso lasciare l'ospedale. In gravi condizioni invece due pensionati ternani che sono intubati in Rianimazione. Per loro il percorso è ancora più in salita.

Ultimo aggiornamento: 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA