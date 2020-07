© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI«Anche noi siamo sconvolti per quanto accaduto, ma abbiamo deciso di andare avanti e fare lo stesso il nostro evento questa sera ». Mirko è uno degli organizzatori dello “School Village”, il tradizionale appuntamento che coinvolge tutte le scuole superiori e che si svolge al Chico Mendes. Doveva essere un momento di festa, il primo evento che coinvolge i giovani della città dopo il lookdownIl messaggio sulla pagina Facebook e Istagram degli organizzatori alimenta le polemicheo, anche se è stato postato prima delle morti dei due studenti: «E’ arrivato il momento di tornare a vivere, di tornare a fare quello che ci riesce meglio, è finalmente arrivato il momento di tornare ad essere “School village”, dj set, animazione, scenografie, effetti speciali , sparacoriandoli di ultimissima generazione, macchine co2 e molto altro, faranno da cornice all’evento “School Village “più amato dagli studenti della provincia ternana». Un invito a molti è sembrato fuori le righe: tanti i genitori avrebbero vietato la partecipazione dei loro figli adolescenti alla festa al Chico Mendes.Ma Mirko rispedisce le accuse al mittente: «vogliamo ribadire che nei locali, che in tanti demonizzano, il divertimento è sotto controllo e sicuro, abbiamo gli addetti alla sicurezza e soprattutto un’ambulanza ed un medico che paghiamo noi pronto ad intervenire in caso di eccessi. Mentre, in centro in queste settimane tutto è stato fuori controllo, dalle risse all’uso di droghe, basta vedere i resoconti che fate voi giornalisti. I ragazzi che frequentano il nostro locale e le nostre feste non usano droghe e comunque noi controlliamo gli eccessi».Poi, Mirko, passa alle difficoltà di tutto il settore: «Il Covid ci à distrutto, o, abbiamo dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei locali e le bollette, mi risulta che siamo i primi a ripartire in Umbria o quasi, ma ora per favore basta demonizzarci». «L’evento -conclude - verrà svolto e organizzato nel pieno rispetto delle regole, sono state stampate un numero limitato di prevendite fino ad esaurimento e verranno applicati tutti i protocolli di sicurezza trasmessi dalle autorità, distribuiremo 400 mascherina gratuite». Un segnale loro provano a lanciarlo: divertirsi è possibile, anche senza droghe ed eccessi. La speranza che i giovani ternani lo colgano.