Denunciato per spaccio di droga, nei guai un ventenne. Il giovane è stato fermato dai carabinieri in un parco di Terni, nei pressi di via Magenta. Noto per i precedenti specifici in materia di droga, il ragazzo è stato sottoposto a controllo di polizia. Trovato in possesso della somma di 95 euro, in banconote di piccolo taglio, i militari hanno deciso di approfondire i controlli. Si sono così diretti nell'abitazione del ventenne. Qui hanno trovato 4 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 24 grammi, nascosti in garage, oltre ad un bilancino di precisione. Ultimo aggiornamento: 11:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA