Ora si trovano tutti davanti al Duomo, in un giorno assolato e triste. La rabbia è tutta verso il pusher che ha ceduto per 15 euro il metadone.

TERNI Fuori dal Duomo ci sono gli amici di Gianluca e Flavio, tutti con gli occhi gonfi di rabbia e tristezza. Erano abituati a vederli sempre insieme, da almeno quattro anni non si staccavano mai, la passione per la “play statione” e quella per la musica. Mai avrebbe immaginato di dovere assistere ai loro funerali, uccisi a soli 15 anni da un mix di droghe.C’è chi conosceva bene i due ragazzi e frequentava la stessa comitiva al campetto di San Giovanni ,sa che quel lunedì sera erano convinti di acquistare altro: «Quello (Aldo Maria Romboli) si "accollava" (intrometteva) sempre con la scusa della musica rap, diceva di aver cantato per anni e provava a conquistare la loro fiducia - racconta un coetaneo dei due -convinti di acquistare coedina mixata con della semplice fanta, mentre quando hanno assunto quella schifezza, portata dallo stesso Aldo in una boccetta, sono stati quasi subito male, mentre lui si è eclissato».Tutti ormai lo tenevano alla larga Aldo, quarantenne tossicodipedente dall’aria sempre strafatta, troppo grande per loro, ma lui non mollava e si presentava periodicamente , cercando di piazzare il metadone per poi acquistare cocaina. «Erano due ragazzi tranquilli - racconta uno studente dell’Itt, la scuola frequentata da Gianluca, che era anche rappresentante di classe- prima di quel giorno non hanno avevano mai preso nulla del genere, forse qualche canna e spinello ma siamo sicuri che quello che ha detto Aldo non è vero, prima di lunedì quella robaccia non l’avevano mai presa, li conoscevo benissimo ed ora mi chiedo perché abbiamo fatto quella scelta, perché abbiamo dato fiducia a una persona ambigua».Francesco, 17 anni, ascolta e poi va ancora più duro, e malgrado la giovanissima età, si pone un interogativo: «Io ho un fratello che si faceva di eroina fino a poco tempo fa -racconta - e il medico quando andava a prendere la dose di metadone si accertava che la ingurgitasse tutta e sopra gli faceva bere anche un bicchiere d’acqua perché aveva paura che potesse portarla via e rivenderla, possibile che quell’Aldo abbia potuto avere in casa tutte quelle dosi e metadone?Probabilmente se lo avessero controllato meglio Gianluca e Flavio sarebbero ancora vivi».Silvia Jacaroni, la mamma di Flavio , all’uscita del feretro si rivolge proprio a loro: «Vi voglio tutti con me, dovete resare a mio fianco, dobbiamo darci da fare perché questo non accada mai più, ma ora trasformiamo la rabbia in bene, aiutateci a salvare altri ragazzi».