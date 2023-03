Un chilo di droga in casa e un'agenda criptata, ternano in manette

TERNI Erano diversi giorni che i militari della sezione operativa del comando compagnia carabinieri di Terni tenevano d’occhio un 40enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti. Dopo vari servizi effettuati nella zona di residenza, nella mattinata di ieri i carabinieri hanno deciso di entrare in azione nei pressi del villaggio Polymer di Terni, sicuri di riuscire nell’intento di stroncare un florido mercato della droga. Il servizio predisposto sin dalla prima mattina risultava proficuo in quanto verso le ore 9 i militari decidevano di entrare in azione effettuando delle perquisizioni tutte a carico del soggetto, in particolare quella presso la sua abitazione che permetteva di rinvenire svariate quantità di stupefacenti, di diverse tipologie ( circa 50 grammi di cocaina, 45 grammi di marjuana, circa 50 grammi di hashish oltre a vari rami di diversa misura con inflorescenze di marijuana essiccati aventi un peso lordo superiore agli 800 grammi). La sostanza in questione veniva prodotta direttamente in una serra artigianale installata dal soggetto in un magazzino situato nelle pertinenze dell’abitazione. Nel corso delle operazioni si rinvenivano, altresì, due bilancini elettronici di precisione, materiale utile per il confezionamento dello stupefacente nonché un manoscritto indicante nomi abbreviati con indicato a fianco il quantitativo verosimile di stupefacente ceduto. Il magistrato di turno, avvisato dagli inquirenti dei fatti accaduti, disponeva nei confronti dell’arrestato la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai militari.