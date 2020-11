Terni, dramma della solitudine: anziana trovata senza vita grazie ai vicini di casa

TERNI - L'allarme è scattato grazie ai vicini di casa. Preoccupati perché da due giorni l'anziana ternana non si vedeva in giro. Ai tentativi di suonare al campanello di casa nessuna risposta e a quel punto è scattata la richiesta d'intervento.

Una volta entrati nell'appartamento di via delle Ortensie, al quartiere Le Grazie, i vigili del fuoco hanno fatto la tragica scoperta. La proprietaria, 73 anni, che viveva sola, è stata trovata senza vita, stroncata da un malore. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con tutte le misure previste dal protocollo in vigore per l'emergenza covid, i carabinieri di Terni.

APPROFONDIMENTI CRONACA «Sono rimasta bloccata sul divano»Carabinieri aiutano...

Sarà l'autopsia a confermare le cause del decesso. A poca distanza, in via delle Rose, una decina di giorni fa era stata trovata senza vita una romena da anni residente in città. La donna era positiva al covid e, vivendo sola, era costantemente monitorata dal medico di famiglia e dall'usl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA