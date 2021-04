Terni, Doveva stare in carcere e invece era in albergo: Arrestato dalla polizia

TERNI - E’ stato rintracciato dalla Volante nell’ambito dei controlli disposti dal questore, Bruno Failla, finalizzati a individuare soggetti pericolosi.

L'uomo, 43 anni, originario di Bari e residente a Perugia, colpito da un ordine di carcerazione, emesso dalla procura presso il tribunale di Ancona, per furto aggravato in concorso, commesso a Falconara Marittima, aveva passato la notte in un albergo della città.

Ai poliziotti non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla sua presenza a Terni e dopo le formalità di rito è stato portato dagli agenti al carcere di Sabbione, dove dovrà espiare 1 anno e due mesi.

Numerosi i precedenti penali a suo carico: reati contro la persona e il patrimonio, sequestro di persona, spaccio di stupefacenti, maltrattamenti.

