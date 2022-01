Terni, il dottor Alberto Pansadoro nuovo direttore di Urologia ospedaliera

Il dottor Alberto Pansadoro è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Urologia Ospedaliera del Santa Maria di Terni. La direzione ha infatti ufficializzato la presa di servizio con decorrenza dal primo gennaio. Il dottor Pansadoro, che ha già lavorato al Santa Maria nei periodi tra il 2010 e il 2015 e tra il 2018 e il 2020, vanta un'esperienza quasi ventennale in chirurgia mininvasiva e robotica, anche grazie alla sua formazione maturata in un centro di livello internazionale come quello di Bordeaux. Nel team del dottor Pansadoro anche il dottor Emanuele Cottini e la dottoressa Carolina Lolli. Lo comunica l'azienda ospedaliera. «È per me un onore - spiega il dottor Pansadoro - essere chiamato a dirigere un reparto storico come quello di urologia dell’ospedale di Terni. Mi metto al servizio delle persone per cercare di offrire il miglior servizio assistenziale possibile». La direzione del Santa Maria, con il direttore generale Pasquale Chiarelli e con il direttore sanitario Alessandra Ascani, auspica al dottor Pansadoro e al suo staff «i migliori auguri di buon lavoro nella consapevolezza che i servizi offerti alle persone malate saranno ulteriormente incrementati grazie alla professionalità dei nuovi arrivati».

