Terni: dopo lunga malattia è morto Giorgio Consalvi, medico di malattie respiratorie Era in pensione da pochi mesi

Aveva lottato come un leone contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. A pochi mesi dall'andata in pensione è morto a 63 anni Giorgio Consalvi, medico di malattie respiratorie. Uno dei primi specialisti del settore. Il "suo" reparto ha svolto un ruolo importantissimo nel corso della pandemia ed è stato un punto di riferimento per i malati di covid-19. Uomo di grande competenza e con alto senso del dovere, tra gli altri ha avutro come maestro Lucio Casali quando l'attuale reparto di malattie respiratorie aveva un ruolo molto più importante nella sanità e non solo terrnana, essendo il reparto chiamato "Malattie dell'apparato respiratorio" poi declassato. «Uomo di grande responsabilità, riservato e dal grande attaccamento alla causa lavorativa – spiega la direzione del ‘Santa Maria’ -, lascia un vuoto nei suoi familiari e in tutte le persone che lo hanno conosciuto». I funerali si terranno venerdì alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria del Rivo a Terni. Tante le testimonianze di cordoglio e vicinanza giunte in queste ore ai familiari, da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto, ne hanno apprezzato le profonde doti umane e gli hanno voluto bene.