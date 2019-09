© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Sono cominciate all’alba le operazioni della Polizia di Stato, con l’impiego di tre pattuglie della Squadra Volante, per lo sgombero e la bonifica dell'ex Dicat nei press in Corso del Popolo, dove era stata segnalata da Il Messaggero la presenza di vagabondi e senzatetto. Nell’edificio abbandonato, in precarie condizioni igienico-sanitarie, sono stati trovati un uomo e una donna che dormivano con il loro cane e che hanno dichiarato agli agenti di essere senza fissa dimora e di trovarsi lì da circa due settimane. Dai controlli, è emerso che l’uomo, un tunisino di 39 anni, clandestino e pluripregiudicato, è attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di firma presso la Guardia di Finanza di Terni per reati legati allo spaccio di stupefacenti e per furto, crimini commessi a Roma, a partire dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel 2012. La donna, cittadina italiana originaria del Congo, di 35 anni, è risultata residente a Roma e anch’ella con numerosi precedenti a suo carico, non solo per stupefacenti, ma anche per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. La coppia è stata trovata in possesso di una borsa “schermata”, di quelle usate per eludere i controlli all’uscita dei negozi, piena di capi di abbigliamento di una nota catena, recanti ancora le placche antitaccheggio; i due hanno dichiarato di averla acquistata, per 15 euro, a Roma, da un tunisino conosciuto un carcere. Sono stati entrambi denunciati per ricettazione e per invasione di terreni e di edifici e, al termine della misura cautelare, il tunisino verrà espulso dal Territorio Nazionale. L’edificio, dopo la bonifica, è stato chiuso di nuovo e messo in sicurezza.