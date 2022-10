Terni. Donne medico in prima linea contro il tumore al seno

Di cancro al seno si può guarire. Basta fare attenzione, non saltare gli screnning, palparsi il seno, andare dal medico non appena si avverte qualche anomalia che prima non è stata evidenziata. Soltanto in questo modo si può evitare ogni anno nuovi casi che colpiscono anche donne giovani. Proprio per questo motivo, nel segno della donna si sono avuti due appuntamenti per mettere a fuoco le armi contro il male del secolo. Donne in campo pur in modo diverso ma con la stessa determinazione che è quella delle cure mirate per sconfiggere il cancro, nello stesso tempo fare prevenzione che è alla base del buon fine. Così la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) sezione di Terni, con la colorazione in rosa delle fontane della città ha voluto rimarcare forte l’importanza della prevenzione per il tumore del seno, dall’altra parte quattro medici donna Cinzia Di Giuli, Moira Urbani, Paola Paoli e Debora Luzi si sono confrontate sulla medicina di genere in oncologia. Più specificamente sulle differenze biologiche e socio culturali tra uomo e donna e la loro influenza sullo stato di salute o di malattia. Se ne è parlato in un convegno interregionale organizzato dall’Aidm (Associazione italiana donne medico). «Valutare questi aspetti in ambito oncologico è argomento di grande attenzione – ha esordito Cinzia Di Giuli - per tutti i ricercatori, clinici e di laboratorio, interessati a capire l’influenza di fattori correlati al sesso e al genere in varie patologie oncologiche». Per Moira Urbani: «Sono da tenere in considerazione anche gli aspetti immunitari, metabolici, ormonali, fisiopatologici, psicologici e quelli relativi agli stili di vita». «Particolare attenzione va posta anche alle possibili differenze di attività e tossicità di farmaci somministrati e ai dosaggi degli stessi a partire dagli studi in vitro», ha affermato Paola Paoli, mentre Debora Luzi si è soffermata sull’approccio multidisciplinare e multi professionale «non limitato alle branche mediche, ma esteso anche alle aree bio-mediche, farmacologiche, gestionali -amministrative e alla psicosociologia».