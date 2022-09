Terni, donna trovata morta in casa, mistero sulle cause: tutte le ipotesi aperte

TERNI - L’allarme dei vicini di casa per quell’odore acre che aveva invaso le scale della palazzina di vico del Serpente, nel cuore del centro storico, l’arrivo dei vigili del fuoco e della squadra volante e poi la macabra scoperta.

In quell’appartamento a pochi passi dalla chiesa di San Pietro, che risulta essere stato preso in affitto da un’extracomunitaria, il corpo in avanzatissimo stato di decomposizione di una donna. Per i sanitari giunti sul posto il decesso risale a molto tempo indietro. Viene datato sicuramente a oltre venti giorni fa.

Un giallo su cui, da ieri sera, stanno indagando a ritmo serrato gli investigatori della questura ternana.

Al momento, alla luce delle condizioni del povero corpo della donna, una nigeriana di 58 anni che abitava lì da tre anni, non è stato possibile chiarire con certezza le cause della morte.

A prima vista non ci sarebbero segni di colluttazione per pensare ad una morte violenta, ma neppure tutti gli elementi necessari per poter archiviare senza dubbi il caso come un decesso per cause naturali.

La certezza è che ieri sera, intorno alle 19, dai condomini della palazzina di vico del Serpente è stato lanciato l’allarme per quell’odore nauseabondo che si sentiva nei locali comuni. Sul posto in pochi minuti sono giunti due mezzi dei vigili del fuoco, il personale del 118, e gli uomini della squadra volante della questura.

Saranno i vigili a raggiungere l’appartamento, preso in affitto dalla donna nigeriana, che aveva problemi di deambulazione. Sono entrati da una finestra e, una volta all’interno, hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo decomposto della nigeriana giaceva sul divano ed era lì chissà da quanto tempo. Probabilmente il decesso risale a un mese fa.

Agli investigatori della questura, coordinati dal sostituto procuratore, Barbara Mazzullo, il compito di mettere insieme tutti i tasselli del puzzle. Sul posto a tarda sera sono giunti anche gli uomini della polizia scientifica, che hanno svolto i rilievi all’interno dell’appartamento andando a caccia di ogni traccia utile alle delicate indagini.

La conferma sull’identità della vittima, irriconoscibile dopo tanti giorni, è arrivata solo a tarda sera. E’ morta da tanto tempo in circostanze da approfondire ed è rimasta lì senza che nessuno si preoccupasse di cercarla.

Per accertare le cause del decesso ed escludere senza ombra di dubbio la morte violenta il magistrato inquirente disporrà l’autopsia. E’ probabile che l’appartamento venga sequestrato per consentire ulteriori accertamenti.