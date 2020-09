TERNI Una donna è stata accoltellata questa notte nella sua abitazione in via Battisti in seguito ad una violenta lite con il convivente. E' stata soccorsa dopo l'allarme data dai vicini, e trasportata a borso di un'ambulanza all'ospedale Santa Maria di Terni dove è stata sottoposta ad una delicata operazione al polmone. Le sue condiizioni sono ancora gravi ed è in riserva di prognosi. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 08:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA