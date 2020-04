L'ultima donazione questa mattina: 600 mascherine FFP2 ed un TV Samsung Led full Hd da 40 pollici donato dalla signora Rosa Ines Marina al reparto di Oncologia del Santa Maria grazie ai fondi raccolti con la vendita dei calendari Una poltrona per la vita. Privati cittadini e aziende continuano a donare materiali all'ospedale di Terni. Nei giorni scorsi la famiglia Sergnese ha donato mascherine e gel disinfettante per un avalore di 10.000 euro. In campo anche il Gruppo Cinofilo Ternano con il presidente Giorgio Ortenzi che ha consegnato di persona dispositivi di protezione FFP2, con valvola e senza valvola per il personale sanitario dell'Ospedale di Terni. Anche l'Istituto Comprensivo Narni Centro ha fatto la sua parte con una donazione di 1.000 mascherine FFP2. Seconda donazione da parte dell'Oleificio Coppini che, in aggiunta all'altra consistente donazione già fatta, ha consegnato all'Azienda ospedaliera di Terni altre 800 mascherine FFP2. Sono Arrivati anche i primi 25 raccordi per le maschere Decathlon, dispositivi realizzati da due società di Terni, la Twin srl e la Green Tales, che servono per utilizzare la maschera da sub come dispositivo medico per la cura del paziente Covid-19. In campo, per l’ospedale di Terni, la task force voluta dal commissario Andrea Casciari con il supporto logistico di Leonardo Fausti degli affari generali per coordinare le tante donazioni che l'ospedale sta ricevendo.



Ultimo aggiornamento: 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA