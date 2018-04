Terni diventa capitale della danza

di Federica Liberotti

TERNI Due settimane dedicate alla danza di tutti i generi e per tutte le età: torna l'appuntamento, per il quarto anno consecutivo, con l'International Dance Day, che dalla Giornata internazionale della danza promossa dall'Unesco al 13 maggio animerà Terni a ritmo di musica, tra spettacoli, workshop, conferenze e concorsi. Anche quest'anno l'aspetto formativo dell'evento - ideato da Ketty Kostadinova - andrà infatti a braccetto con quello competitivo, con un occhio di riguardo anche allo scambio culturale. Ci saranno infatti ospiti nazionali e internazionali, tutti leader nei propri settori, a partire dall'italiana Alessandra Celentano, famosa per essere la temutissima giudice di Amici ma prima ancora ballerina e coreografa, e poi Wael Mansour e Momo Kadous dall'Egitto e Giulia Farid dalla Russia. Questi ultimi tre faranno parte della giuria tecnica del contest sulla danza orientale, che si svolgerà il 4 maggio dalle 21 al teatro Il piccolo dell'auditorium Don Bosco, ma saranno protagonisti anche dei workshop e di una conferenza su Storia e cultura della danza orientale che si terranno fino al 6 maggio tra le Piscine dello Stadio (che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento) e palazzo Gazzoli. Mansour e Farid, insieme alla Kostadinova, saranno poi i protagonisti dello spettacolo, sempre di danza orientale, in programma il 5 maggio al teatro Secci. Ma la novità assoluta per il 2018 è la prima giornata dedicata all'hip hop - il 13 maggio, ancora al Secci - suddivisa tra un contest coreografico e un battle freestyle per vari stili del genere, sotto la direzione artistica del coreografo marocchino Taje Dhier.

«Il messaggio che vogliamo dare - spiegano Ketty Kostadinova e il ballerino, coreografo e regista Matteo Corrado -, in armonia con le linee guida dell'Unesco, è che la danza, aldilà del suo fascino intrinseco, apre il cuore e la mente degli individui, li mette in contatto ed in sintonia, oltre qualsiasi barriera linguistica, culturale e geografica, ponendosi come potentissimo veicolo di coesione sociale e comunitaria». Proprio la provenienza dei maestri vuole essere un messaggio di integrazione, ma anche dall'Italia - come dal Piemonte, dalla Puglia e dalla Sicilia - arriveranno molti degli ospiti e dei partecipanti. Circa 1.300 le presenze in totale previste dall'organizzazione, che come tutti i promotori di eventi in città ha dovuto fare i conti con la mancanza di un vero teatro, oltre che con le nuove regole in fatto di sicurezza imposte dalla circolare Gabrielli.

29 Aprile 2018



