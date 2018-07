TERNI La disinfestazione contro le zanzare fa parte dei compiti del Comune ed è particolarmente gradita in questo periodo estivo. Qualcosa, però, non deve aver funzionato nell'organizzazione del servizio. Questa mattina, infatti, secondo quanto raccontano alcuni testimoni al Messaggero, sarebbe stata fatta intorno alle 11, con il parco della Passeggiata pieno di gente che cercava un po' di fresco. Il risultato è stato che il parco è stato spopolato non solo di zanzare ma anche di anziani, bambini e gente in cerca di fresco.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19



