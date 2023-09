Terni, dimentica la borsa sull'autobus e chiede aiuto ai carabinieri che la recuperano

TERNI - La telefonata al numero d'emergenza 112 arriva da una donna disperata. Travolta dagli impegni quotidiani ha dimenticato, probabilmente sull'autobus di linea, la borsa con dentro tutto: il portafogli, le chiavi di casa, il telefonino e i documenti.

L'operatore dell'arma invita la signora a stare tranquilla e le chiede di ricostruire cosa le sia capitato.

La mettte in attesa e chiama l'azienda di trasporti invitandola a recuperare la borsa che quasi sicuramente la donna ha dimenticato sul bus. In effetti è così, la borsa viene ritrovata e portata all'ufficio relazioni con il pubblico per essere restituita alla donna che nel frattempo è ancora in attesa al telefono.

La voce genitle e rassicurante di un carabiniere l'avvisa che può andare subito a ritirare la sua borsa e per lei è la fine di un incubo.