Terni digital week, Gianni Potti: “le competenze digitali devono essere considerate competenze di cittadinanza”

Terni -

L’undicesima edizione di Digital meet, la rassegna diffusa nata per favorire l’alfabetizzazione digitale degli italiani, ha preso il via a Terni con Digital week, che si protrarrà fino al 15 ottobre.

«La competenza digitale - spiega il fondatore di Digital meet Gianni Potti - dovrebbe essere considerata come competenza di cittadinanza. Oggi chi non è in grado di saper usare un cellulare o di affrontare con un minimo di sapere digitale situazioni quotidiane come acquistare un biglietto del treno o dell’autobus, prenotare una visita medica, richiedere documenti alla pubblica amministrazione, è come se vivesse in un contesto arretrato e con garanzie di cittadinanza diminuite. Dobbiamo fare in modo che le competenze digitali siano considerate come una necessità e non un’opzione e fare scelte come quando, agli inizi degli anni Sessanta, si introdusse la scuola media inferiore obbligatoria per tutti».

Sabato 14 ottobre Gianni Potti illustrerà "Il manifesto di Piediluco" un documento che contiene le linee programmatiche per sostenere la trasformazione digitale del Paese agendo sulla diffusione delle tecnologie e sullo sviluppo delle competenze digitali per tutte le fasce della popolazione.

«Il nostro obiettivo - ha affermato Gianni Potti - è quello di passare dall’educazione di massa ad un’educazione su misura per ogni studentessa e studente, ordinata rispetto ad un quadro di riferimento internazionale e nazionale. Assisteremo ad una evoluzione del concetto di Stem (Science, technology, engineering and mathematics) a quello di Steam (Science, technology, engineering, arts and mathematics) e ad un incremento della richiesta di queste competenze da parte delle imprese».