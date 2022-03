Terni Digital attiva la raccolta fondi a favore della popolazione Ucraina.

TERNI L’associazione Terni Digital ha avviato una raccolta fondi per le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nelle nazioni confinanti. «Si tratta - spiegano dall'associazione - di fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina e dei profughi che cercano asilo oltre confine».

La raccolta consentirà di effettuare acquisti per beni di prima necessità: alimentari, coperte e trauma kit (farmaci generici, farmaci chirurgici, post-traumatici e per il trattamento di malattie non trasmissibili), oltre ad altri materiali logistici e sanitari.

Da sempre attiva nel sociale e nella beneficenza, dopo la donazione della sala meeting inaugurata lo scorso anno presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, l'associazione ha voluto dare il proprio contributo a tutti coloro che in questo momento sono colpiti dal conflitto e che si trovano in situazione di pericolo.

Per effettuare la donazione è possibile eseguire un bonifico su c/c Iban: IT31D030690960610000017906

intestato a Terni Digital Aps, inserendo la causale: donazione raccolta fondi ucraina oppure tramite carta di credito/ Paypal, cliccando al seguente link https://bit.ly/3JKUc8t