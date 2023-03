Terni, diciotti vigili del fuoco a scuola per imparare i segreti del soccorso in luoghi impervi

TERNI - Tre settimane di lezioni teoriche e pratiche per imparare a soccorrere persone in difficoltà in ambienti non semplici da raggiungere.

Protagonisti del corso saf diciotto allievi vigili del fuoco, che ieri hanno chiuso il ciclo formativo che si è svolto al polo didattico del comando provinciale di Terni.

"Gli allievi - si legge in una nota - sono stati impegnati per tre settimane in un programma molto intenso che ha alternato lezioni teoriche a moduli pratici, apprendendo manovre di derivazione speleo-alpino sia al castello di manovra sia in ambiente naturale. Il corso, uno tra i più impegnativi nell’ambito dei vigili del fuoco, è inserito nella formazione di base che ogni operatore deve avere, in quanto comprende sia manovre di soccorso, quindi ricerca, assicurazione, recupero ed evacuazione di persone da luoghi impervi, quali tralicci, silos, viadotti, valloni, sia manovre di autosoccorso, quale la discesa e la risalita autonoma dell‘operatore ed il superamento dei “frazionamenti” in progressione".

Lo scopo del corso è migliorare l’efficacia del dispositivo di soccorso, adattando gli strumenti e le tecniche studiate e collaudate in altri scenari (speleo-alpino), a situazioni e scenari imprevisti, nei quali è sempre presente un importante rischio. Altro aspetto, non trascurabile, è quello di aumentare il livello di sicurezza dei soccorritori.