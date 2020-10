© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - In tanti hanno preso parte ai funerali diappuntato scelto in congedo, tanto amato da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, che si è spento giovedì, circondato dall'affetto della propria famiglia.Osvaldo, nato a Bracciano ma residente a Terni da una vita, aveva compiutoanni a febbraio e per il suo compleanno aveva ricevuto la visita dell'allora comandante della legione carabinieri Umbra, che gli consegnò una lettera personale da parte del comandante generale dell'arma dei carabinieri,Baldi si era arruolato nell’arma nel 1942, nel pieno della seconda guerra mondiale, ed aveva prestato servizio fino al 1975, anno nel quale era di stanza nel capoluogo umbro. Al, celebrato nella chiesa di San Paolo nel giorno giorno della “Festa dei Nonni”, ha preso parte una rappresentanza dell’arma deiin servizio ed in congedo.