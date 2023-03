Terni dice addio a Carmelo, il re del Negroni che creò il cocktail Robertina

TERNI – «Carmelo addio». Il mondo della ristorazione è in lutto per la scomparsa di Carmelo Salzone, l’ideatore del cocktail Robertina, il re del Negroni, il bartender più popolare della città. L’inizio della brillante carriera al Caffè Rendez Vous, le acrobazie dei colori da Evangelisti (ora Caffè del Corso), la danza dello shaker al Divina. Carmelo ha chiuso gli occhi la mattina di mercoledì 29 marzo all’età di 72 anni, pochissimi mesi dopo la diagnosi di un male incurabile. Il sorriso, la cordialità, l’eleganza dei suoi gesti spesa non solo per i cocktail, ha fatto di lui un maestro di stile per tutti i bartender della città. I colleghi lo piangono commossi : «Lascia un vuoto incolmabile». Al figlio Christian aveva insegnato l’arte della miscelazione e dell'opsitalità. Con lui aveva aperto il Caffè Le Roi. Con lui e con il nipote Leonardo continuava a distribuire sorrisi, a trasmettere il buon umore, a preparare cocktail unici. «Carmelo è parte di noi - dichiara Mirko Scorteccia, compione d'italia di cocktail 2022 e amico del re del Negroni - e in un cerrto senso non ci lascierà mai». I finerali giovedì 30 marzo alle ore 14 nella basilica di San Valentino.