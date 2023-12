Terni dice addio allo storico libraio Lanfranco Moroni, titolare del negozio di viale della Stazione

E’ morto Lanfranco Moroni; a Terni lo ricordano in tanti come il titolare della Libreria Nuova in viale della Stazione, l’ha gestita per quarant’anni filati fino a due anni fa quando è andato in pensione e si è dedicato agli adorati nipoti. Ha venduto libri scolastici ad intere generazioni, portò un’innovazione trenta anni fa in accordo con le scuole aveva in negozio l’elenco dei libri da acquistare divisi classe per classe, scuola per scuola. Prima dell’arrivo di Internet, un servizio all’avanguardia perché altrimenti bisognava andare in istituto e copiare a mano l’elenco dei testi appesi in bacheca.

«E’ stato sempre una roccia, e come un leone ha combattuto la malattia che l’aveva colpito da un anno a questa parte, fino ad una settimana fa non si era dato per vinto», raccontano i familiari. Lanfranco Moroni lascia la moglie, due figli e due nipoti è morto a 74 anni.

I funerali ci saranno sabato 16 dicembre alle 11, presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Campomaggiore.