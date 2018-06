Seppur sia conosciuta la mia personale affinità con lo spirito (greco)del polemos voglio interloquire unitamente e con pacatezza con i diversi candidati alla sindacatura della nostra amata città che in diversi modi mi e ci hanno chiamato in causa. Andrea Rosati ha riproposto gli stessi contenuti del suo incipit e quindi le risposte sono già date salvo l’aver prodotto in me sincero spaesamento nel vedermi, da egli, associato ad una pariolina di destra e con gli inizi professionali nello studio di Previti come la Raggi, se dovessi scegliere sarebbe sicuramente più naturale l’assonanza con Nogarin sindaco di Livorno che con il presidente e mio caro amico Mauro Lusetti, un’anno fa, sono stati i protagonisti nel 130 anniversario di Legacoop della cerimonia, a cui ho assistito, della restaurazione del teatro San Marco dove si riunirono i comunisti con Gramsci e Bordiga e fondarono il PC d’Italia. Non conosco il signor De Persio ma gli assicuro che avendo fatto il segretario del Pci di Terni più di 30 anni fa ovvero di un partito a Terni con migliaia e migliaia di iscritti e quasi il 50% dei cittadini elettori conosco bene tante case di padri e nonni lavoratori ed oggi dei loro figli e nessuno mai riuscirà a separare le pluricentinaia dei lavoratori della cooperazione sociale da chi è per loro, uno di loro. Scrivo ciò non per attualizzare contenuti oggi ormai desueti ma per orgogliosamente rivendicare il rapporto storico fra cooperazione e le lotte per il lavoro e le libertà proprie del novecento e dei movimento socialista, comunista e repubblicano ed anche cattolico ed io son figlio di quei valori e non mi vergogno di nulla avendo sempre agito con riconosciuta onestà. Infine poiché ho avuto modo di conoscere successivamente il signor Camuzzi e condivido anche diversi temi da lui posti voglio solo dire che gli inviti fatti alla nostra iniziativa sono stati fatti, tutti, in ragione di precedenti interlocuzioni ma ciò non toglie che chiunque vorrà sarà apertamente ed attentamente accolto nella nostra impresa cooperativa.* Presidente Coopsociale Actl