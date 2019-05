Terni, "Il mio diario" per educare i giovani alla legalità: la polizia porta 1200 bambini in piazza

Un diario per educare i più giovani alla legalità. In 1200 piccoli studenti questa mattina in piazza della Repubblica per l'iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato "Il mio diario". Giunto alla sesta edizione, attraverso i super eroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, l'agenda scolastica affronta i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Miur ed è sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Pon “Legalità” per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che ha partecipato arricchendo i contenuti dell’agenda con la presentazione di alcuni interventi finanziati dal Programma a cofinanziamento europeo gestito dal Ministero dell’Interno nelle regioni cosiddette “meno sviluppate”. I ragazzi delle classi terze delle scuole primarie di Terni sono tra quelli delle 20 province italiane dove è stata e sarà distribuita l'agenda scolastica. Con loro anche i bambini di Ascoli Piceno, Avellino, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Foggia, Grosseto, La Spezia, Matera, Padova, Pescara, Piacenza, Pordenone, Sondrio, Trapani, Trento, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia e Viterbo.

La cerimonia di presentazione si è tenuta presso l’Istituto Comprensivo “da Feltre – Zingarelli” di Foggia, alla quale ha partecipato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il quale ha consegnato il diario ad una folta rappresentanza di studenti. Madrina dell’evento la presentatrice Ingrid Muccitelli. A Terni, questa mattina in piazza della Repubblica, è stato organizzato dalla Questura un evento che ha visto la partecipazione complessiva di 1.200 bambini. Alla presenza dell’assessore alla Scuola del Comune di Terni, Valeria Alessandrini, il vice questore vicario, Luca Sarcoli, ha salutato i ragazzi e i loro insegnanti a nome del Questore Messineo e ha illustrato le finalità del progetto. Il diario è stato consegnato da Vis e Musa in persona, due bambini di 11 anni che hanno vestito i panni degli amati personaggi dei fumetti e, che hanno spiegato ai loro coetanei il loro compito e i valori in cui credono, attraverso dialoghi ispirati ai contenuti del diario. Alla consegna del diario è seguito un momento di spettacolo con la rappresentazione del musical “La Spada nella Roccia”, da parte degli alunni delle elementari del laboratorio teatrale “Royal Academy” di Terni mentre al termine della manifestazione sono stati consegnati dei diplomi a ricordo dell’iniziativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA