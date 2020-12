Terni, detenuto muore di covid: indaga la procura

TERNI - Sarà la procura a far luce sul decesso di Giovanni Battista Bartalotta, 62 anni, calabrese. L'uomo, detenuto nel carcere di Terni, è deceduto in ospedale dopo aver contratto il covid.

Bartalotta era stato condannato nell’operazione Gringia a 8 anni e 4 mesi e dopo un periodo ai domiciliari era stato nuovamente arrestato per il passaggio in giudicato della sentenza. Aveva più volte chiesto invano gli arresti domiciliari per motivi di salute ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, con il suo ricovero in ospedale dopo avere contratto il Covid in cella.

Dopo il decesso i familiari, assistiti dall’avvocato, Francesco Sabatino, hanno presentato un esposto in procura per chiedere l'autopsia e accertare le cause ed eventuali responsabilità del decesso.





