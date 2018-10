© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Ha tentato di uccidersi nella sua cella del carcere di Terni ma è stato salvato dal tempestivo intervento dell'agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di vocabolo Sabbione. «L'insano gesto -spiega il segretario nazionale per l'Umbria del Sappe, Fabrizio Bonino- non è stato consumato per il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari. L'uomo, un detenuto italiano 25 anni di origine campane in isolamento precauzionale, alle ore 23.30 ha tentato di impiccarsi nella propria cella, ma per fortuna è stati salvato dal tempestivo intervento dell'agente del corpo di polizia penitenziaria di sezione si è evitato che l'estremo gesto avesse conseguenze». «L'ennesimo evento critico accaduto nel carcere di Terni -continua- è sintomatico di quali e quanti disagi caratterizzano la quotidianità penitenziaria». Donato Capece, segretario generale del Sappe evidenzia che «per fortuna delle istituzioni, gli uomini della polizia penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio in carcere, come a Terni , con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici».