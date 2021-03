10 Marzo 2021

TERNI - Grazie alle telecamere presenti nel suo magazzino ha visto in azione il ladro che gli ha rubato il borsello.

Senza pensarci su due volte si è messo ad inseguire l'uomo, che nel frattempo si era allontanato col suo camion, e ha avvertito il 112, spiegando in modo dettagliato il luogo in cui si trovava quel ladro in fuga.

Il camion è stato bloccato dai militari in strada di Sabbione e il conducente ha subito ammesso le proprie responsabilità. Raccontando però di aver buttato il borsello dal finestrino lungo il tragitto. Le ricerche hanno dato esito negativo. Il camionista è stato denunciato per furto alla locale procura.