Terni, denunce e sanzioni nei controlli svolti dalla polizia

TERNI - Sessanta persone identificate, tre denunce e una sanzione per violazione al codice della strada.

E' il bilancio dei controlli svolti dalle pattuglie della Volante e dal reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.



Nei guai un algerino pregiudicato: fermato dagli agenti in Viale Brin, è risultato inottemperante ad un’espulsione emessa da Terni, motivo per cui è scattata la denuncia per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Denunciato per evasione anche un 32enne tunisino, agli arresti domiciliari in quanto coinvolto nell’operazione antidroga “White Bridge”, che non era a casa al momento del contorllo della volante.

E' un ternano pregiudicato di 63 anni la persona sanzionata. Fermato perché al volante di una moto senza casco, è risultato anche sprovvisto della patente valida per la guida del veicolo.