Terni, debutta la start up "Coffeetime.tv"

TERNI – Il tempo di un caffè. A fine giornata, a metà mattinata, per incontrare un amico, adesso anche per diffondere la storia di Terni e le eccellenze di cui la città è espressione. Il tempo che ci si prende per staccare e per pensare ad altro, buono anche per una tazzina virtuale. Per “Coffee time.tv”.

Un prodotto a firma Stefano Carlevaro, sviluppato insieme a Letizia Bernardini, che mette in campo una squadra di giovani professionisti: i giornalisti Francesca Torricelli e Alessandro Cavalieri, la social media manager Martina Nucciarelli. «Una webTv ‘glocale'» - spiega Carlevaro.

L’imprenditore di Civitavecchia trapiantato a Terni, usa un termine tecnico che significa localizzazione globale. «CoffeeTime.tv nasce con questo desiderio: diffondere la storia, le tradizioni, la cultura, l'arte e i mestieri del territorio ternano su scala mondiale e allo stesso tempo stimolare gli utenti ad un diverso utilizzo del mondo social, per comprenderne il potenziale e riuscire ad esplorarlo più a fondo. La narrazione - sottolinea - nel tempo di un caffè, è interamente dei protagonisti che hanno cura di raccontare il territorio in base alle loro diverse competenze». E l’amico Andrea Roccato, a Terni per il lancio del nuovo format, commenta: «Molti dovrebbero fare come Stefano, dire ti amo alla propria città, anche se è quella di adozione».

Le diverse rubriche, 'CriticArte', 'Ristoratori', 'Glam', 'Quello che le celeb non dicono..', 'Trocktail' e 'MastroPizza', saranno pubblicate online due volte a settimana, il martedì e il venerdì, e resteranno poi a disposizione di tutti sul sito www.coffeetime.tv. E le interazioni che nasceranno intorno al progetto permetteranno a CoffeeTime.tv di contribuire a fare del bene a coloro che ne hanno più bisogno. Per ogni iscritto al canale YouTube, verranno donati 50 centesimi all'associazione di volontariato I Pagliacci.