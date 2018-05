di Thomas De Luca*

«Durante questa campagna elettorale ho accettato ogni confronto che mi è stato proposto. Credo fermamente che tutti i cittadini debbano essere messi in condizione di conoscere le proposte e le idee dei candidati sindaco. Lo sfidante del centrodestra sta boicottando sistematicamente ogni iniziativa, non ultimo il confronto di oggi organizzato dalla Casa delle Donne, in merito al contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere. Io continuo a considerarlo un comportamento non rispettoso nei confronti della città. Il fatto che oggi qualcuno provi a gettare schizzi di fango sul sottoscritto è solo la chiara prova che siamo in vantaggio. Solo una reazione immunitaria del sistema Terni. Mi candido ad essere il sindaco di Terni, a tutelare i diritti di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori. Il mio intervento di ieri, al dibattito a cui ho partecipato al Centro Sociale Valenza insieme agli altri candidati sindaco, è stato identico, uguale a tutti gli interventi che ho fatto in consiglio comunale nel corso di questi anni, intervento in cui ho illustrato i punti del nostro programma sulla tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto e gli strumenti riguardanti l’inserimento lavorativo delle fasce deboli. La responsabilità del Comune nei confronti dei lavoratori dei soggetti gestori dei pubblici servizi, va ben oltre le disposizioni delle normative in merito ai contratti pubblici. Il rispetto dei diritti dei lavoratori e la loro stabilità, in termini di salario e garanzie nel cambio d’appalto, è un dovere direttamente ascrivibile all’attività di verifica e controllo dell’Ente. È chiave fondamentale in materia di appalti pubblici l’attività di programmazione e la predisposizione dei capitolati d’appalto inserendo le massime garanzie disponibili nella tutela dei lavoratori attraverso le clausole di salvaguardia. Capitolati che dovranno rispecchiare nella loro struttura tecnica i requisiti e la premialità di criteri certi, nella serietà delle imprese offerenti, nella qualità e nell’efficienza dei servizi e in “paletti” nella stabilizzazione del personale. È inaccettabile che la serenità di intere famiglie possa essere messa in discussione dalla burocrazia, da errori interni alla macchina comunale o dalla sciatteria amministrativa. Fare le gare in tempi certi e senza interruzioni di servizio, razionalizzando gli appalti e con un’ampia e sicura durata è l’unico modo per stabilizzare il lavoratore. La centralità del dibattito consiliare, nella propria competenza in merito all’organizzazione dei servizi, concretizzata in linee guida per la predisposizione dei bandi di gara può e deve essere il fulcro della partecipazione delle istituzioni di controllo, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali nella fase propedeutica ai procedimenti. Le audizioni delle commissioni saranno dei veri e propri tavoli di confronto, osservatori pubblici ed aperti, in grado di prevenire e rimuovere eventuali ostacoli e criticità che possono mettere in discussione la stabilità e la sicurezza dei lavoratori. Un protocollo di partecipazione sugli appalti che potrà essere codificato, attraverso un disciplinare unico o vere e proprie norme regolamentari che vincolino al confronto preliminare. La nostra volontà è quella di riservare ai sensi dell’art.112 del nuovo codice, all’interno dei settori idonei, l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, rispettando al massimo le disposizioni di legge in materia di concorrenza, per favorire l’inclusione e promuovere la crescita il benessere della nostra comunità. In materia di trasparenza e legalità nessuno può permettersi di insegnarci nulla. Ma questo non ci basta, vogliamo che i vincitori dei bandi rispettino gli impegni sottoscritti dando servizi di qualità ai portatori di interesse e alla collettività. Per questo anche a Terni, come ha fatto Chiara Appendino a Torino, istituiremo una commissione pubblico-privata composta tra gli altri da magistrati, aperta alle segnalazioni dei singoli cittadini e delle associazioni, con lo scopo di contrastare sul nascere potenziali casi di corruzione e/o conflitti di interesse».



