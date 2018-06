di Paolo Grassi

TERNI Meno inquinamento, superare l'incenerimento dei rifiuti, una nuova mobilità cittadina, un nuovo sviluppo, far crescere la cultura, il lavoro, il turismo e la ricerca. Sono alcuni degli argomenti sui quali puntano entrambi i candidati a sindaco di Terni per il ballottaggio. Leonardo Latini del centrodestra e Thomas De Luca del Movimento 5 stelle, l'uno accanto all'altro a palazzo Gazzoli di fronte alla platea dell'Ordine degli ingegneri. Chiamati a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in rappresentanza delle testate locali. Un altro degli argomenti sui quali si esprimono in maniera quasi simile è quello dello "spoil system" (affidamento a persone di fiducia nei ruoli chiave e nei comparti tecnici delle amministrazioni): chi sarà eletto, vorrà metterlo in atto tra i ruoli chiave dentro il Comune e con interlocutori esterni? E con quali garanzie che si agisca nell'interesse cittadino e che non si tratti di un altro cerchio magico? "Ci sono le norme - risponde Latini - e le seguiremo. Ci saranno avvicendamenti, ma per ragioni anagrafiche. Per rimpiazzare chi uscirà, seguiremo criteri di meritocrazia e non di simpatia per un partito. Niente cerchi magici". De Luca dice: "Vogliamo dare ampio spazio a forze lavorative valide delle quali il Comune di Terni dispone e spesso emarginate. Si tratta di risorse fondamentali, a volte marginalizzate. Vogliamo restituire entusiasmo a tutti i dipendenti". Sull'ambiente, Latini ha già chiesto ai parlamentari umbri di sottoporre in modo prepotente la questione Terni. "Necessaria un'interlocuzione con i livelli più alti, per arrivare ad un piano straordinario per la città".

Auspica la posibilità di trovare con i vari interlocutori, Acciai speciali Terni in primis, la possibilità di individuare criteri per abbattere gli inquinanti. Considera importante superare l'incenerimento dei rifiuti atrarverso "Rifiuti zero". "Per ora - dice - niente riconversioni o nuove autorizzazioni". De Luca, su questo, è perentorio e punta alla chiusura dei poli di incenerimento. "A Terni - dice - si bruciano rifiuti di cartiere provenienti da Lucca. Poi, bisogna individuare un piano per abbattere i metalli pesanti che vengono dagli scarichi industriali, mettendo in sicurezza la discarica di Ast e facendo l'impianto di recupero delle scorie. A Terni, crescono i tumori giovanili". Strettamente legato a questo argomento, è quello del traffico e della mobilità. "La zona a traffico limitato - dice Latini - va rivista. Si è guardata la città dall'alto e la si è chiusa geometricamente. Serve un piano che fluidifichi il traffico. Si punti anche a valorizzare il trasporto pubblico ma anche a girare la città a piedi o in bici. Ma senza imporre la cosa ai cittadini, con ordinanze ed altro. Bisogna dare loro la possbilità di sceglierlo". De Luca dice: "Bisogna mettere in condizione i cittadini di vivere la città senza possedere un mezzo privato. Occorre una programmazione a lungo termine. Nella nuova gara regionale del tpl, bisogna inserire tipologie di mezzi fino ad ora non contemplati, a partire da quelli alimentati a idrogeno. Ideogeno che, poi, viene prodotto a Terni". Terni e le tante opere incompiute, dalla fontana ancora transennata al teatro Verdi che non c'è più. Secondo De Luca, "mettiamo davanti a tutto il palasport, strategico per gli eventi. Per la fontana, subito un'interlocuzione col Ministero dei beni culturali per rimuovere i vincoli che ad oggi bloccano tutto.

Per il Verdi, servono uno studio di fattibilità su quale progetto attuare. Latini risponde che "prioritarie sono, intanto, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le infrastrutture. Le incompiute vanno censite, per capire se ci sono risorse. Per la fontana, chiederemo collaborazione a soggetti esterni interessati a finanziare il progetto". Sulla partita del sociale, De Luca parte dai tagli del 70% dell'ultimo bilancio: "Chiederemo alla Regione un tilizzo diverso delle risorse. Bisogna collaborare con associazionismo, cooperativismo ed anche altre realtà; oltre a controllare l'esecuzione degli appalti. Si apra un tavolo". Latini fa riferimento alla cooperazione: "Nessuno l'ha mai voluta mettere in discussione, L'importante, però, è che sia una buona cooperazione. Bisogna fare i bandi secondo le normative e la qualità dei servizi". Argomento sicurezza e immigrazione. Quest'ultima è una risorsa o un problema? Risponde De Luca: "Spesso, le amministrazioni hanno delegato i loro ruoli attivi. Ma l'amministrazione può rimuovere gli ostacoli in città che oggi fanno sentire un po' tutti come stranieri a casa loro. Su tante cose, si millantano pure cose non di competenza di sindaci. Sull'integrazione tra gli stranieri, però, possiamo inervenire e molto". Spiega Latini: "E' una questione mondiale e globale e il fenomeno è gestito a livello nazionale. C' una immigrazione regolare che è una risorsa, come c'è un'immigrazione irregolare che costituisce un problema. Anche a Terni, si sente il problema sicurezza. Servono più risorse per le polizie locali". C'è poi la questione cultura. "C'è bisogno di un respiro internazionale - dice De Luca - per dare una risposta ai giovani. Anche attraverso risorse europee". Latini auspica il pluralismo culturale: "Fino ad ora è stata una monocultra autoreferenziale e chiusa agli schemi, così come una ripartizione di fondi a volte circoscritta al Caos. Tutte le grandi realtà del territorio devono essere libere di avere le loro opportunità". Entrambi ritengono fondamentale lo sviluppo turistico. "Terni - sostiene Latini - ha potenzialità tali da attirare turisti. Dobbiamo puntare sul turismo sportivo, culturale ed enogastronomico, con eventi spalmati su tutti i giorni dell'anno". "Il turismo è un asset strategico - dice De Luca - ma deve integrarsi in maniera ordinata con sport, cultura e territorio. A chi viene qui solo di passaggio, dobbiamo dare un motivo per farlo fermare. Tutta la conca e i territori limitrofi, siano un parco a tema per eventi all'aperto". Dicono la loro anche sullo sviluppo e l'innovazione. "Serve un'osmosi - dice De Luca - tra università, ricerca e imprese. Si deve puntare ad una formazione di qualità". "Nel territorio - dice Latini - abbiamo eccellenze che chiedono di essere messe in condizione di creare i loro progetti. Non si può nemmeno prescindere dalla presenza di multinazionali". Simile il discorso per l'università: "A Terni - ammette Latini - bisogna ripensare da capo l'università. Il primo interlocutore è Perugia, ma ma se non si trova un'interlocuzione fattiva si può andche andare fuori". Secondo De Luca, "a Terni l'università è ridotta ai minimi termini. Bisogna subito invertire la rotta attraverso l'inerazione con i nostri interlocutori. Con Perugia se possibile, con altri se necessario". Ma tornando al passato recente, come mai Terni è arrivata al predissesto? "Cattive amministrazioni per tanti anni - risponde Latini - con sprechi, finanze creative, opere non necessarie, niente controlli e gestione inefficiente soprattutto per le aziende controllate". Risponde De Luca: "La passata amministrazione ha presentato unmpiano di riequilibrio non credibile, non ascoltando anche le nostre proposte. I debiti fuori bilancio venivano occultati, in particolare sulle partecipate. Poi ancora, deiti sorttostimati e crediti inesigibili".

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA