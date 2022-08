Terni. «I dati dicono che il personale medico è in aumento». E' il nuovo rilevamento fatto dal "Santa Maria

Sembra quasi una smentita ai sindacati che da sempre parlano di una riduzione del personale del comparto. Dall’analisi dei dati sulla dotazione organica fatta dall’Azienda ospedaliera di Terni, risulta che ad oggi «con 376 dirigenti medici in servizio, al netto delle vicissitudini legate al Covid, i pensionamenti e le legittime dimissioni per trasferimenti, ci sia un incremento, costante negli ultimi 2 anni, di 28 unità rispetto al 31 dicembre 2018». Sulla carenza di personale era intervenuto nelle settimane scorse anche il Tribunale per i diritti del malato. Secondo la direzione del “Santa Maria” «si tratta di un dato positivo anche se le aspettative di tutti noi- sostiene l’Azienda in comunicato stampa- non possono che auspicare un ulteriore miglioramento raggiunto nonostante le oggettive difficoltà che in Italia tutte le aziende sanitarie stanno affrontando nel reperire figure specializzate - soprattutto in alcune discipline e nonostante il fisiologico ricambio generazionale del personale medico, dovuto in primo luogo ai pensionamenti». Secondo l’Azienda «c’è stato un continuo e costante aumento del personale dirigente medico». E fornisce alcuni dati. «Al 31 dicembre del 2018-2019 e quello in forza attualmente emerge che i medici sono passati da 348 a 368 (31 dicembre 2021) e sono saliti di altre otto unità secondo i dati riferiti al 15 agosto. «Per le strutture che ancora necessitano di un adeguamento numerico del personale medico - spiega la direzione del Santa Maria - abbiamo provveduto anche recentemente all’indizione di apposite procedure concorsuali, oltre agli avvisi, a breve avranno luogo 3 concorsi per chirurgia generale, pediatria, anatomia patologica- spiegano dalla direzione- coscienti che non sempre hanno l'effetto desiderato, a causa di una generale mancanza di medici che interessa tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i concorsi: da gennaio 2021 ad oggi complessivamente per tutti profili sono stati indetti ed espletati 15 concorsi pubblici per dirigenti medici, 4 per direttore di struttura complessa e 28 avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato. Per il resto, le nostre strutture competenti- conclude - stanno lavorando al meglio per affrontare un ricambio generazionale del personale medico che è fisiologico e che peraltro dovrebbe essere accolto favorevolmente: non come una perdita ma come un arricchimento». «Un aspetto da non sottovalutare - spiega la dottoressa Maria Rita Bruscolotti, direttore delle risorse umane del “Santa Maria” - è l’abbassamento di 10 anni dell’età media del personale medico: dai 56 anni del 2018 agli attuali 46 anni. Un dato positivo, questo, in controtendenza con la media nazionale, se si considera che l’età media di più della metà dei medici nel nostro servizio sanitario nazionale supera i 55 anni, la percentuale più elevata d’Europa e superiore di oltre 16 anni alla media nella Comunità europea»