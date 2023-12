Terni, dai funerali "veri" al set: Adriano Barbanera nel film L'età giusta e nella serie tv Don Matteo

TERNI - «E’ stata una bellissima esperienza. Il regista, gli attori e le attrici sono persone alla mano e molto cordiali e siamo felici che ci abbiano scelto per far parte del cast di questa commedia tutta made in Umbria».

Adriano Barbanera, imprenditore di San Gemini che guida l’omonima impresa funebre, da oltre quarant’anni si occupa dei funerali “veri”. La sua lunga esperienza, che condivide con i figli Alessandra e Ludovico, è stata al centro di alcune delle scene del film “L’età giusta” di Alessio Di Cosimo.

Il film uscirà ufficialmente il 24 dicembre su Paramount+, ed è stato girato in Umbria nella primavera scorsa.

Il set è stato allestito soprattutto nella città di Todi, dove la carovana di attori e tecnici si è fermata per oltre un mese. Le riprese sono state fatte anche a Narni, Assisi e alla Cascata delle Marmore.

Accanto ad attori molto noti come Valeria Fabrizi, Giuliana Lo Iodice, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti, Alessandro Bertoncini, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone, nel film di Natale compaiono i volti di Adriano Barbanera e di suo figlio, Ludovico.

Padre e figlio, che ogni giorno lavorano con grande umanità e si confrontano con il dolore di chi ha perso un proprio caro, sono i protagonisti delle scene funebri che sono state girate nei mesi scorsi a Treie di Narni, in occasione del funerale di una delle attrici del film.

Poi la troupe si è spostata nella città di Todi, dove Adriano e Ludovico, sempre con abiti e mezzi di lavoro, si sono occupati della tumulazione della salma.

Una commedia brillante che racconta di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e che hanno a disposizione sono due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

«Siamo stati contattati dalla produzione e io e mio figlio abbiamo accettato senza esitazione partecipando alle riprese, che sono andate avanti per due giorni - dice Adriano Barbanera. Il mondo del cinema mi ha sempre affascinato e sono felice di aver potuto conoscere di persona attrici del calibro di Gigliola Cinguetti e Caterina Caselli».

Adriano, che anche sulle scene di funerali e tumulazioni indossa rigorosamente gli abiti di lavoro, dopo l’esperienza con Alessio Di Cosimo è stato chiamato sul set di Don Matteo, a Spoleto. In estate insieme a Ludovico ha preso parte da attore alla scena del recupero di una salma e giovedì sarà di nuovo sul set a Roma, sempre per la serie tv Don Matteo.

La commedia che è stata girata in gran parte a Todi, in onda in tv dal 24 dicembre, martedì sarà presentata in anteprima al cinema Nido dell’Aquila di Todi con due spettacoli, alle 18 e alle 21, alla presenza del cast e del regista.