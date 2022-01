Terni, da lunedì 10 gennaio avvocati e consulenti devono entrare in tribunale col green pass

TERNI - Da lunedì 10 gennaio anche i difensori, i consulenti e gli ausiliari dovranno essere in possesso di green pass per accedere agli uffici giudiziari.

Il consiglio dell'ordine degli avvocati di Terni sottolinea che "è in corso una discussione sull’interpretazione della effettiva data di entrata in vigore della disposizione che dagli organi giudiziari del nostro distretto, al momento, viene ritenuta pienamente efficace per gli accessi già da domani mattina. Non appena sarà emesso un provvedimento formale - spiega l'ordine - ne daremo pubblicità, ricordando che la medesima norma dispone che “l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.