TERNI Un'idea che nasce dal cuore, è questo lo slogan di un gruppo di ternani che ha voluto darsi da fare per l'acquisto di materiale e attrezzature sanitarie da donare al pronto soccorso dell'ospedale ternano, sotto pressione dopo l'emergenza Covid-19. E proprio«Volevo dare un sostegno al pronto soccorso diretto da Giorgio Parisi - racconta Irene Veschi - impegnato da tempo in prima linea per fronteggiare il Coronavirus, ho così pensato da subito di coinvolgere una mia amica, anche lei artista, Fabiola Vitale, per organizzare una raccolta fondi. Insieme abbiamo pensato di parlare con un nostro amico, Antonio Tacconi, rinomato imprenditore da sempre vicino all’arte e impegnato nel sociale che ha abbracciato ila nostra iniziative e in poche ore ha fatto partire la raccolta con l’aiuto del notaio Paolo Cirilli, stimato professionista, che ne attesta ulteriormente la serietà e la certificabilità». Poi, è stato uno tsunami di solidarietà: «Sono bastati pochi post in rete per smuovere moltissime persone che a loro volta hanno convolto altri amici e amici degli amici».con decine di persone che hanno voluto dare il loro contributo corredato da messaggi di solidarietà al primarioed al suo gruppo. E lo stesso Parisi ha risposto, emozionato «Vorrei ringraziare uno ad uno - dice il primario del pronso soccorso ternano - per questo grande gesto di solidarietà. Abbiamo bisogno di tante cose in questo momento, il pronto soccorso è stato completamente stravolto sul piano logistico, organizzativo, tecnologico e ... psicologico. Questo significa che chi dovesse avere bisogno di noi per qualsiasi motivo urgente, non deve avere paura di prendersi il virus. Sono due percorsi ed aree ben distinte sanificate. L'ampliamento della struttura - continua Parisi - ha tuttavia messo ancora di più in luce la necessità di incrementare il numero dei sistemi di monitoraggio. Con il vostro contributo riusciremo ad avere tre moderni monitor multiparametrici. Se ci riuscirò coronerò il sogno di vedere i dati registrati trasmessi a diverse postazioni di lavoro contemporaneamente, come se fossimo in una terapia intensiva».