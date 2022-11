Trovato con la cocaina in auto, arrestato cuoco ternano di 58 anni

TERNI Nella scorsa serata in via Turati a Terni, nel corso di mirati servizi finalizzati alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città ed in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile, una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni procedeva al controllo di un’autovettura Mercedes, monovolume, il cui conducente, un cuoco 58enne di origini ternane manifestava particolare disagio e nervosismo durante il controllo tali da far presumere che potesse occultare sostanze stupefacenti. Il medesimo subito sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di due involucri in cellophane, poi risultati contenenti sostanza del tipo cocaina del peso di grammi 3,75 e la somma in denaro contante di € 1.585,00 divisi in banconote di vario taglio. Le operazioni di perquisizione, estese anche al domicilio del fermato, permettevano di rinvenire ulteriori 15 grammi di cocaina e grammi 1,25 di marjuana celati all’interno di una credenza nel soggiorno della casa. Dopo gli accertamenti di rito il 58enne ternano veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio. Il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Terni, avvisato dagli inquirenti di quanto accaduto, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida ed il sequestro di tutto il materiale rinvenuto provento del reato.